Опубликованы новые критерии нейтрального статуса российских гимнастов
Международная федерация гимнастики (FIG) на официальном сайте обнародовала новые условия нейтрального статуса российских спортсменов.
Изменения в правилах допуска российских гимнастов:
- российские спортсмены смогут выступать под эгидой FIG не только в личных, но и в групповых и командных дисциплинах;
- запрет на связь с силовыми структурами РФ касается только спортсменов, у которых есть действующие контракты;
- георгиевская лента запрещена с даты новых правил (9 июля 2025 года). Всё, что было до этой даты, не будет рассматриваться как нарушение;
- удалены запреты на публикацию флагов, гербов и гимнов своих стран, эмблем НОК или национальных федераций;
- повторные заявки могут быть поданы в течение трёх месяцев — до 9 октября 2025 года.
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