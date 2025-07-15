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Международная федерация гимнастики запретила георгиевскую ленту

Международная федерация гимнастики запретила георгиевскую ленту
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Международная федерация гимнастики (FIG) на официальном сайте опубликовала новые условия нейтрального статуса российских спортсменов. Среди них — запрет демонстрации спортсменами георгиевской ленты.

Георгиевская лента запрещена с даты введения новых правил — 9 июля 2025 года. Стоит отметить, что всё, что было до этой даты, не будет рассматриваться как нарушение.

Напомним, в марте 2025 года стало известно, что российской гимнастке Виктории Листуновой было отказано в нейтральном статусе из-за публикации в соцсетях открытки поздравления с 9 Мая. После этого российские гимнасты решили воздержаться от участия в ближайших соревнованиях под эгидой FIG.

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