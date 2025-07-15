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ЧМ по водным видам спорта — 2025: результаты, календарь, медальный зачёт 15 июля

ЧМ по водным видам спорта — 2025: результаты, календарь, медальный зачёт 15 июля
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В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. В рамках пятого соревновательного дня прошли матчи группового этапа турнира по водному поло среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех игр дня.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Водное поло, женщины. Групповой этап, 3-й тур:

  • Водное поло. Группа В. Аргентина — США — 3:26;
  • Водное поло. Группа С. Греция — Япония – —:15;
  • Водное поло. Группа D. ЮАР — Франция — 6:13;
  • Водное поло. Группа D. Великобритания — Испания — 7:16;
  • Водное поло. Группа В. Китай — Нидерланды — 7:13;
  • Водное поло. Группа А. Австралия — Новая Зеландия — 15:6;
  • Водное поло. Группа А. Италия — Сингапур — 32:5;
  • Водное поло. Группа С. Хорватия — Венгрия — 6:22.
Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
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