ЧМ по водным видам спорта — 2025: результаты, календарь, медальный зачёт 15 июля

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. В рамках пятого соревновательного дня прошли матчи группового этапа турнира по водному поло среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех игр дня.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Водное поло, женщины. Групповой этап, 3-й тур: