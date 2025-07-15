ЧМ по водным видам спорта — 2025: расписание на 16 июля
В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. В рамках соревновательного дня продолжится групповой этап мужского турнира по водному поло, а также запланирован старт соревнований по плаванию на открытой воде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием шестого соревновательного дня турнира.
ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Водное поло, мужчины. Групповой этап, 3-й тур
- 5:35. Водное поло. Мужчины. Группа В. Австралия — Япония;
- 7:10. Водное поло. Мужчины. Группа D. Китай — Черногория;
- 8:45. Водное поло. Мужчины. Группа А. Италия — ЮАР;
- 11:00. Водное поло. Мужчины. Группа А. Сербия — Румыния;
- 12:35. Водное поло. Мужчины. Группа D. Греция — Хорватия;
- 14:10. Водное поло. Мужчины. Группа С. Сингапур — США;
- 15:45. Водное поло. Мужчины. Группа В. Испания — Венгрия.
ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Плавание
- 8:00. Плавание. Открытая вода. 10 км, мужчины
- 11:00. Плавание. Открытая вода. 10 км, женщины
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