ЧМ по водным видам спорта — 2025: расписание на 16 июля

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. В рамках соревновательного дня продолжится групповой этап мужского турнира по водному поло, а также запланирован старт соревнований по плаванию на открытой воде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием шестого соревновательного дня турнира.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Водное поло, мужчины. Групповой этап, 3-й тур

5:35. Водное поло. Мужчины. Группа В. Австралия — Япония;

7:10. Водное поло. Мужчины. Группа D. Китай — Черногория;

8:45. Водное поло. Мужчины. Группа А. Италия — ЮАР;

11:00. Водное поло. Мужчины. Группа А. Сербия — Румыния;

12:35. Водное поло. Мужчины. Группа D. Греция — Хорватия;

14:10. Водное поло. Мужчины. Группа С. Сингапур — США;

15:45. Водное поло. Мужчины. Группа В. Испания — Венгрия.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Плавание