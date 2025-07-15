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ЧМ по водным видам спорта — 2025: расписание на 16 июля

ЧМ по водным видам спорта — 2025: расписание на 16 июля
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В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. В рамках соревновательного дня продолжится групповой этап мужского турнира по водному поло, а также запланирован старт соревнований по плаванию на открытой воде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием шестого соревновательного дня турнира.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Водное поло, мужчины. Групповой этап, 3-й тур

  • 5:35. Водное поло. Мужчины. Группа В. Австралия — Япония;
  • 7:10. Водное поло. Мужчины. Группа D. Китай — Черногория;
  • 8:45. Водное поло. Мужчины. Группа А. Италия — ЮАР;
  • 11:00. Водное поло. Мужчины. Группа А. Сербия — Румыния;
  • 12:35. Водное поло. Мужчины. Группа D. Греция — Хорватия;
  • 14:10. Водное поло. Мужчины. Группа С. Сингапур — США;
  • 15:45. Водное поло. Мужчины. Группа В. Испания — Венгрия.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Плавание

  • 8:00. Плавание. Открытая вода. 10 км, мужчины
  • 11:00. Плавание. Открытая вода. 10 км, женщины
Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
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