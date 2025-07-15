На ЧМ-2025 в Сингапуре вновь перенесли старт соревнований по плаванию на открытой воде

Организаторы чемпионата мира — 2025 по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа, во второй раз перенесли старт соревнований пловцов на открытой воде, об этом сообщает пресс-служба Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

Женский заплыв на открытой воде должен был состояться 15 июля, а мужской — 16 июля. Однако из-за несоответствия качества воды установленным нормативам женские соревнования были перенесены на утро 16 июля (5:15 мск). Теперь мужской старт запланирован на 8:00 мск, а женский — на 11:00 мск при условии удовлетворительных проб воды, которые будут взяты организаторами соревнований в первой половине дня по местному времени.

Соревнования по плаванию на открытой воде пройдут с 16 по 20 июля. В них примут участие российские спортсмены: Маргарита Ершова, Полина Козякина, Ксения Мишарина, Екатерина Сорокина, Денис Адеев, Савелий Лузин и Владислав Утробин.

Стоит отметить, что год назад у побережья Сентоса, где проходят соревнования пловцов, произошёл инцидент — после столкновения танкера с буксиром в воду вылилось около 400 тонн нефтепродуктов. Сингапурским властям удалось оперативно ликвидировать последствия разлива — к осени всё загрязнение было устранено.