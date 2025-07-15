Российской федерации водных видов спорта запрещено публиковать результаты чемпионата мира

Международная федерация плавания (World Aquatics) запретила Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) публиковать результаты российских спортсменов на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре.

«Федерация водных видов спорта России не может публиковать результаты этих спортсменов на своём веб-сайте, поскольку это противоречило бы статье 8.2 правил, в которых говорится: нейтральным спортсменам, их вспомогательному персоналу и их национальной федерации не разрешается размещать какие-либо публикации или иные сообщения в средствах массовой информации, связывающие их участие в качестве нейтральных спортсменов с какой-либо страной, находящейся в состоянии конфликта, и/или с их национальной федерацией», — приводит слова представителя пресс-службы World Aquatics ТАСС.