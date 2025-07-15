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Россиянка Валгонен одержала победу на молодёжном чемпионате Европы по велоспорту на треке

Российская велосипедистка Валерия Валгонен одержала победу в гонке на выбывание на молодёжном чемпионате Европы по велоспорту на треке, который проходит в португальской Анадии.

Велгонен заняла первое место в итоговом протоколе соревнования, опередив испанку Марию Изабеллу Эскалеру и итальянку Аниту Байму, которые заняли второе и третье места пьедестала почёта соответственно. В гонке также принимала участие ещё одна россиянка — Полина Конрад, она заняла 13-е место в итоговом протоколе.

Молодёжный чемпионат Европы по велоспорту на треке. Анадия (Португалия). Гонка на выбывание, девушки:

1. Валерия Валгонен (Россия);

2. Мария Изабелла Искалера (Испания);

3. Анита Байма (Италия);

4. Юли Ван Дер Молин (Нидерланды);

5. Элайза Рабажинска (Польша)…

13. Полина Конрад (Россия).

Молодёжный чемпионат Европы по велоспорту на треке завершится 20 июля. Российские велосипедисты были допущены до соревнований в нейтральном статусе.