Россиянка Валгонен одержала победу на молодёжном чемпионате Европы по велоспорту на треке

Российская велосипедистка Валерия Валгонен одержала победу в гонке на выбывание на молодёжном чемпионате Европы по велоспорту на треке, который проходит в португальской Анадии.
Велгонен заняла первое место в итоговом протоколе соревнования, опередив испанку Марию Изабеллу Эскалеру и итальянку Аниту Байму, которые заняли второе и третье места пьедестала почёта соответственно. В гонке также принимала участие ещё одна россиянка — Полина Конрад, она заняла 13-е место в итоговом протоколе.
Молодёжный чемпионат Европы по велоспорту на треке. Анадия (Португалия). Гонка на выбывание, девушки:
1. Валерия Валгонен (Россия);
2. Мария Изабелла Искалера (Испания);
3. Анита Байма (Италия);
4. Юли Ван Дер Молин (Нидерланды);
5. Элайза Рабажинска (Польша)…
13. Полина Конрад (Россия).
Молодёжный чемпионат Европы по велоспорту на треке завершится 20 июля. Российские велосипедисты были допущены до соревнований в нейтральном статусе.