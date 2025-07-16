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Россиянин Яковлев выиграл бронзовую медаль молодёжного ЧЕ по велоспорту на треке

Россиянин Яковлев выиграл бронзовую медаль молодёжного ЧЕ по велоспорту на треке
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Российский велосипедист Матвей Яковлев стал бронзовым призёром в скретче на молодёжном чемпионате Европы по велоспорту на треке, который проходит в Анадии (Португалия).

В итоговом протоколе соревнований Яковлев уступил лишь итальянцу Джакопо Вендрамину и ирландскому велосипедисту Максимилиану Фиджеральду, которые заняли первое и второе места соответственно. Ещё один российский велосипедист Илья Слесаренко занял 16-е место по итогам соревнований.

Чемпионат Европы по велоспорту на треке среди молодёжи. Анадия. Скретч, юноши:

1. Джакопо Вендрамин (Италия);
2. Максимилиан Фиджеральд (Ирландия);
3. Матвей Яковлев (Россия);
4. Карл Саньи (Франция);
5. Ноа Гремо (Швейцария)…
16. Илья Слесаренко (Россия).

Молодёжный чемпионат Европы по велоспорту на треке завершится 20 июля. Российские велосипедисты были допущены до соревнований в нейтральном статусе.

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