Россиянин Яковлев выиграл бронзовую медаль молодёжного ЧЕ по велоспорту на треке

Российский велосипедист Матвей Яковлев стал бронзовым призёром в скретче на молодёжном чемпионате Европы по велоспорту на треке, который проходит в Анадии (Португалия).

В итоговом протоколе соревнований Яковлев уступил лишь итальянцу Джакопо Вендрамину и ирландскому велосипедисту Максимилиану Фиджеральду, которые заняли первое и второе места соответственно. Ещё один российский велосипедист Илья Слесаренко занял 16-е место по итогам соревнований.

Чемпионат Европы по велоспорту на треке среди молодёжи. Анадия. Скретч, юноши:

1. Джакопо Вендрамин (Италия);

2. Максимилиан Фиджеральд (Ирландия);

3. Матвей Яковлев (Россия);

4. Карл Саньи (Франция);

5. Ноа Гремо (Швейцария)…

16. Илья Слесаренко (Россия).

Молодёжный чемпионат Европы по велоспорту на треке завершится 20 июля. Российские велосипедисты были допущены до соревнований в нейтральном статусе.