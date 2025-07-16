Чемпионка ОИ-2020 Дервель приняла решение завершить спортивную карьеру

Олимпийская чемпионка Токио-2020 в упражнениях на брусьях бельгийская гимнастка Нина Дервель приняла решение завершить спортивную карьеру.

«Если я хочу сыграть важную роль на чемпионате мира или Олимпийских играх, мне придется ещё больше нагружать своё тело и заниматься дольше, а я больше не готова рисковать. Я достигла всего, чего хотела, доказала, на что способна. В последнее время всё чаще спрашивала себя: «Неужели этого недостаточно? Стоит ли рисковать своим телом?» В конце концов я пришла к выводу, что этого достаточно», — приводит слова Дервель Associated Press.

В конце мая 2025 года 25-летняя Дервель стала двукратной чемпионкой Европы, завоевав золотые медали в упражнениях на брусьях и на бревне. Также она является двукратной чемпионкой мира (2018 и 2019) в этом виде упражнений.