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Российским спортсменам разрешено давать интервью во время ЧМ-2025 по водным видам спорта

Российским спортсменам разрешено давать интервью во время ЧМ-2025 по водным видам спорта
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Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) опубликовала памятку, в которой размещён перечень разрешений и ограничений по взаимодействию со СМИ во время участия нейтральных спортсменов на ЧМ-2025 по водным видам спорта в Сингапуре. Памятка составлена в соответствии с действующими требованиями World Aquatics к российским спортсменам, выступающим в нейтральном статусе.

  • Нейтральным спортсменам и их вспомогательному персоналу разрешается проходить микст-зону или участвовать в каких-либо пресс-конференциях;
  • Разрешено давать интервью/комментарии/синхроны средствам массовой информации,  к которым относятся как зарубежные СМИ, так и российские;
  • Нейтральным спортсменам и их вспомогательному персоналу и представителям Национальной федерации не разрешается публиковать какие-либо материалы или иные сообщения в СМИ или в социальных сетях, связывающие их участие с Россией и/или с национальной федерацией.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025 проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.

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