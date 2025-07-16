Российским спортсменам разрешено давать интервью во время ЧМ-2025 по водным видам спорта

Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) опубликовала памятку, в которой размещён перечень разрешений и ограничений по взаимодействию со СМИ во время участия нейтральных спортсменов на ЧМ-2025 по водным видам спорта в Сингапуре. Памятка составлена в соответствии с действующими требованиями World Aquatics к российским спортсменам, выступающим в нейтральном статусе.

Нейтральным спортсменам и их вспомогательному персоналу разрешается проходить микст-зону или участвовать в каких-либо пресс-конференциях;

проходить микст-зону или участвовать в каких-либо пресс-конференциях; Разрешено давать интервью/комментарии/синхроны средствам массовой информации, к которым относятся как зарубежные СМИ, так и российские;

давать интервью/комментарии/синхроны средствам массовой информации, к которым относятся как зарубежные СМИ, так и российские; Нейтральным спортсменам и их вспомогательному персоналу и представителям Национальной федерации не разрешается публиковать какие-либо материалы или иные сообщения в СМИ или в социальных сетях, связывающие их участие с Россией и/или с национальной федерацией.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025 проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.