Татьяна Покровская рассказала о волнении, которое испытывают синхронисты перед ЧМ-2025

Тренер российской команды по синхронному плаванию на ЧМ-2025 Татьяна Покровская высказалась по поводу состояния спортсменов накануне главного старта сезона. Она отметила, что градус напряжения высок ещё и из-за новых правил.

«Всё это очень нервно, тревожно и волнительно для спортсменов, тренеров, для меня. И причин для этого много. Нас долго не было на чемпионатах мира, к тому же у нас новый состав. Самая опытная спортсменка — Майя Дорошко, она стоит в дуэте с Татьяной Гайдай, которая тоже уже выступала на высоком уровне. В микст-дуэте у нас на чемпионатах мира выступали Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева. А в группе весь состав новый. Полностью и абсолютно. Но ведь вопрос ещё и в новых правилах, это серьёзные изменения, тем более волнительным получается этот старт для нас», — приводит слова Покровской «Матч ТВ».

Соревнования по синхронному плаванию на ЧМ-2025 пройдут с 19 по 25 июля.