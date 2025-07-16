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Татьяна Покровская рассказала о волнении, которое испытывают синхронисты перед ЧМ-2025

Татьяна Покровская рассказала о волнении, которое испытывают синхронисты перед ЧМ-2025
Татьяна Покровская
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Тренер российской команды по синхронному плаванию на ЧМ-2025 Татьяна Покровская высказалась по поводу состояния спортсменов накануне главного старта сезона. Она отметила, что градус напряжения высок ещё и из-за новых правил.

«Всё это очень нервно, тревожно и волнительно для спортсменов, тренеров, для меня. И причин для этого много. Нас долго не было на чемпионатах мира, к тому же у нас новый состав. Самая опытная спортсменка — Майя Дорошко, она стоит в дуэте с Татьяной Гайдай, которая тоже уже выступала на высоком уровне. В микст-дуэте у нас на чемпионатах мира выступали Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева. А в группе весь состав новый. Полностью и абсолютно. Но ведь вопрос ещё и в новых правилах, это серьёзные изменения, тем более волнительным получается этот старт для нас», — приводит слова Покровской «Матч ТВ».

Соревнования по синхронному плаванию на ЧМ-2025 пройдут с 19 по 25 июля.

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