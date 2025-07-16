Россиянин Адеев стал шестым в заплыве на 10 км на ЧМ-2025 по плаванию на открытой воде

Российский пловец Денис Адеев стал шестым в соревнованиях по плаванию на открытой воде на дистанции 10 км в рамках ЧМ-2025. В Сингапуре он выступает в нейтральном статусе. Отметим, до решающего отрезка россиянин был в топ-3 заплыва.
Золотая медаль досталась Флориану Велльброку (Германия), который на финише показал время 1.59,55 секунды. Второе место завоевал итальянец Грегорио Палтиньери, а тройку сильнейших замкнул Кайл Ли (Австралия).
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание на открытой воде. Мужчины, 10 км:
1. Флориан Велльброк (Германия) — 1.59,55 секунды;
2. Грегорио Палтриньери (Италия) +3,7 секунды отставания;
3. Кайл Ли (Австралия) +14,8;
4. Оливер Клемет (Германия) +14,9;
5. Лука Карл (Австрия) +34,9;
6. Денис Адеев (Россия) +40,3;
…
31. Владислав Утробин (Россия).
Ранее в Сингапуре два раза переносили старт соревнований пловцов на открытой воде из-за несоответствия качества воды установленным нормативам.