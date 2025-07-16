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Россиянин Адеев стал шестым в заплыве на 10 км на ЧМ-2025 по плаванию на открытой воде

Россиянин Адеев стал шестым в заплыве на 10 км на ЧМ-2025 по плаванию на открытой воде
Денис Адеев
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Российский пловец Денис Адеев стал шестым в соревнованиях по плаванию на открытой воде на дистанции 10 км в рамках ЧМ-2025. В Сингапуре он выступает в нейтральном статусе. Отметим, до решающего отрезка россиянин был в топ-3 заплыва.

Золотая медаль досталась Флориану Велльброку (Германия), который на финише показал время 1.59,55 секунды. Второе место завоевал итальянец Грегорио Палтиньери, а тройку сильнейших замкнул Кайл Ли (Австралия).

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. Открытая вода 10 км
16 июля 2025, среда. 08:00 МСК
Окончено
1
Флориан Велльброк
Германия
1:59:55.50
2
Грегорио Пальтриньери
Италия
+3.70
3
Кайл Ли
Австралия
+14.80

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание на открытой воде. Мужчины, 10 км:

1. Флориан Велльброк (Германия) — 1.59,55 секунды;
2. Грегорио Палтриньери (Италия) +3,7 секунды отставания;
3. Кайл Ли (Австралия) +14,8;
4. Оливер Клемет (Германия) +14,9;
5. Лука Карл (Австрия) +34,9;
6. Денис Адеев (Россия) +40,3;

31. Владислав Утробин (Россия).

Ранее в Сингапуре два раза переносили старт соревнований пловцов на открытой воде из-за несоответствия качества воды установленным нормативам.

Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
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