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Россиянин Адеев стал шестым в заплыве на 10 км на ЧМ-2025 по плаванию на открытой воде

Российский пловец Денис Адеев стал шестым в соревнованиях по плаванию на открытой воде на дистанции 10 км в рамках ЧМ-2025. В Сингапуре он выступает в нейтральном статусе. Отметим, до решающего отрезка россиянин был в топ-3 заплыва.

Золотая медаль досталась Флориану Велльброку (Германия), который на финише показал время 1.59,55 секунды. Второе место завоевал итальянец Грегорио Палтиньери, а тройку сильнейших замкнул Кайл Ли (Австралия).

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание на открытой воде. Мужчины, 10 км:

1. Флориан Велльброк (Германия) — 1.59,55 секунды;

2. Грегорио Палтриньери (Италия) +3,7 секунды отставания;

3. Кайл Ли (Австралия) +14,8;

4. Оливер Клемет (Германия) +14,9;

5. Лука Карл (Австрия) +34,9;

6. Денис Адеев (Россия) +40,3;

…

31. Владислав Утробин (Россия).

Ранее в Сингапуре два раза переносили старт соревнований пловцов на открытой воде из-за несоответствия качества воды установленным нормативам.