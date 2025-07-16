Россиянам запрещено упоминать свою страну в соцсетях во время ЧМ по водным видам спорта

Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) опубликовала памятку, в которой размещён перечень разрешений и ограничений по размещению информации в социальных сетях во время участия нейтральных спортсменов на ЧМ-2025 по водным видам спорта в Сингапуре. Памятка составлена в соответствии с действующими требованиями World Aquatics к российским спортсменам, выступающим в нейтральном статусе.

В социальных сетях спортсменам запрещено:

Упоминать Россию в любом формате, включая эмодзи с флагами, триколоры, логотипы и другие изображения;

Использовать логотип федерации (он содержит триколор);

Размещать фотографии со стартов в России, если на них есть триколор, логотипы или другая запрещённая символика. На официальных фотографиях от ВВСР в углу всегда есть ватермарка, лучше её обрезать в таких случаях.

В социальных сетях спортсменам разрешено:

Публиковать фото и видео с соревнований и пребывания в Сингапуре;

Благодарить болельщиков и тренеров нейтральными фразами.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025 проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены ещё не принимали участия в соревнованиях.