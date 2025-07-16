Стало известно, какую одежду могут носить россияне на ЧМ-2025 по водным видам спорта

Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) опубликовала памятку, в которой размещены требования к одежде во время участия нейтральных спортсменов на ЧМ-2025 по водным видам спорта в Сингапуре. Памятка составлена в соответствии с действующими требованиями World Aquatics к российским спортсменам, выступающим в нейтральном статусе.
Спортсмены и их вспомогательный персонал должны носить одежду, окрашенную в один простой цвет, которая не должна отображать:
- Любое упоминание или отсылку на страну и/или их национальную федерацию (флаг, герб или любой другой национальный символ или эмблема, будь то официальные или неофициальные) на любом языке и в любом формате;
- Любую поддержку любого конфликта;
- Любые коммерческие или некоммерческие эмблемы или обозначения любых организаций из России;
- Любое выражение (сообщение, графический элемент, символ), имеющее прямое отношение к политической подоплёке;
- Любые схожие символы с фирменным стилем федерации;
- Любые отсылки к триколору;
- Любые сочетания цветов, похожих на цвета российского флага (синий, белый и красный вместе не надевать).
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025 проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены ещё не принимали участия в соревнованиях.