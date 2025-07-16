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Стало известно, какую одежду могут носить россияне на ЧМ-2025 по водным видам спорта

Стало известно, какую одежду могут носить россияне на ЧМ-2025 по водным видам спорта
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Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) опубликовала памятку, в которой размещены требования к одежде во время участия нейтральных спортсменов на ЧМ-2025 по водным видам спорта в Сингапуре. Памятка составлена в соответствии с действующими требованиями World Aquatics к российским спортсменам, выступающим в нейтральном статусе.

Спортсмены и их вспомогательный персонал должны носить одежду, окрашенную в один простой цвет, которая не должна отображать:

  • Любое упоминание или отсылку на страну и/или их национальную федерацию (флаг, герб или любой другой национальный символ или эмблема, будь то официальные или неофициальные) на любом языке и в любом формате;
  • Любую поддержку любого конфликта;
  • Любые коммерческие или некоммерческие эмблемы или обозначения любых организаций из России;
  • Любое выражение (сообщение, графический элемент, символ), имеющее прямое отношение к политической подоплёке;
  • Любые схожие символы с фирменным стилем федерации;
  • Любые отсылки к триколору;
  • Любые сочетания цветов, похожих на цвета российского флага (синий, белый и красный вместе не надевать).

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025 проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены ещё не принимали участия в соревнованиях.

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