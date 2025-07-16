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Российские синхронистки не выступят в произвольной программе групп на ЧМ-2025

Российские синхронистки не выступят в произвольной программе групп на ЧМ-2025
Татьяна Покровская
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Тренер российской команды по синхронному плаванию на ЧМ-2025 Татьяна Покровская рассказала, что её подопечные не выступят в групповых соревнованиях с произвольной программой. Такое решение команда приняла в том числе из-за новых правил.

— Вы приняли решение не выставлять произвольную программу в групповых соревнованиях. Почему?
— Очень много изменений в правилах, у нас была такая пауза, плюс состав новый. Ну и вы ведь помните, мы всегда пропускали одну программу, в этот раз — произвольную, — приводит слова Покровской «Матч ТВ».

Соревнования по синхронному плаванию на ЧМ-2025 пройдут с 19 по 25 июля. Россиянки выступают на турнире в нейтральном статусе.

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