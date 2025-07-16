Бегун Никитин стал самым тестируемым на допинг спортсменом с начала года

Победитель Кубка сильнейших спортсменов в беге на 5000 м Владимир Никитин стал самым тестируемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) спортсменом в первом полугодии 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении агентства.

С января по июнь Никитин проходил тестирование РУСАДА восемь раз. По семь раз инспекторы Российского антидопингового агентства приходили к бегунам Константину Холмогорову, Анастасии Красильниковой и Александру Масютенко.

В текущем сезоне 32-летний Никитин выиграл зимний чемпионат страны в беге на 3000 м, занял второе место на Казанском марафоне и стал победителем полумарафона в рамках «Забега.РФ».