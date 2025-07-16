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«Какать на обочине невозможно». Вудс — о том, как испражнился в фургоне на «Тур де Франс»

«Какать на обочине невозможно». Вудс — о том, как испражнился в фургоне на «Тур де Франс»
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38-летний канадский велогонщик Майкл Вудс рассказал о комичной ситуации во время 10-го этапа «Тур де Франс» — 2025, во время которого ему приспичило в туалет.

«Какать на обочине дороги на «Тур де Франс» просто невозможно. Здесь слишком многолюдно. Даже остановиться, чтобы пописать, уже достаточно сложно. Итак, когда я начал задаваться вопросом: «Собираюсь ли я какать на себя?», я получил потрясающее откровение: «В автофургонах есть туалеты!» В течение нескольких секунд я проезжал мимо автофургона и кричал: «Туалет, туалет, туалет!»

Хочу поблагодарить очень доброго и ошеломлённого человека, который открыл мне дверь своего автофургона, и также приношу свои искренние извинения за состояние, в котором я оставил его ванную комнату. Скажем так, 120 г углеводов в час в течение четырёх часов подряд не дают хороших результатов.

Под растерянными взглядами толпы фанатов я наконец, к своему стыду, покинул автофургон, снова сел на свой велосипед и понял, что понятия не имею, где я нахожусь в гонке по сравнению с остальной частью группы. Я пробыл в автофургоне дольше, чем хотел бы признать, и, когда группа гонщиков догнала меня, я сказал Джулиану Алафилиппу: «Я больше не знаю, всегда ли я впереди или позади пелотона. Я объяснил почему, мы оба рассмеялись, а затем поговорили о том, как легко выполнять поручения раньше», — приводит слова Вудса RMC Sport.

Вудс занял 70-е место на 10-м этапе «Тур де Франс» с отставанием от победителя британца Саймона Йейтса в 17 минут 17 секунд.

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