Смагин — о российских шахматистках: тяжело идёт этот Кубок мира

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин прокомментировал выступление россиянок на Кубке мира по шахматам, назвав турнир трудным.

«Тяжело идёт этот Кубок мира, практически все у нас уже выбыли. Для меня стал полностью неожиданным вылет Полины Шуваловой, потому что до этого она хорошо играла. Валя Гунина боролась, играла динамично, и ей немного не хватило, чтобы перевести игру в блиц. Наша перспективная шахматистка Анна Шухман играла хорошо, но пока ей не хватает опыта игры на таких турнирах», — приводит слова Смагина ТАСС.

До четвёртого раунда на Кубке мира дошла только гроссмейстер Екатерина Лагно. Россиянка обыграла Вантику Агравал (Индия) и Анастасию Аврамиду (Греция) и теперь встретится с занимающей 12-е место в рейтинге ФИДЕ Харикой Дронавалли (Индия).

Кубок мира проходит в Батуми (Грузия) с 5 по 29 июля. Три лучшие шахматистки по его итогам отберутся на турнир претенденток. Россиянки выступают на соревнованиях под флагом Международной шахматной федерации (ФИДЕ).