Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Екатерина Сорокина финишировала 11-й в заплыве на 10 км на ЧМ-2025 в Сингапуре

Российская пловчиха Екатерина Сорокина стала 11-й в соревнованиях по плаванию на открытой воде на дистанции 10 км в рамках ЧМ-2025.

Золотая медаль досталась Моеше Джонсон (Австралия), которая на финише показала время 2.07,51 секунды. Второе место завоевала Джиневра Тадеуччи (Италия), а тройку сильнейших замкнула Лиза Поу (Монако).

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание на открытой воде. Женщины, 10 км:

1. Моеша Джонсон (Австралия) — 2.07,51 секунды;

2. Джиневра Тадеуччи (Италия) +4,4 секунды отставания;

3. Лиза Поу (Монако) +6,2;

4. Мария де Вальдес (Испания) +18,3;

5. Анхела Мартинес Гильен (Испания) +26,0;

...

11. Екатерина Сорокина (Россия) +1:48,5;

Маргарита Ершова (Россия) не смогла финишировать из-за перегрева.

Ранее Денис Адеев стал шестым в аналогичном заплыве у мужчин, а Владислав Утробин — 35-м.