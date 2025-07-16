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Екатерина Сорокина финишировала 11-й в заплыве на 10 км на ЧМ-2025 в Сингапуре

Екатерина Сорокина финишировала 11-й в заплыве на 10 км на ЧМ-2025 в Сингапуре
Екатерина Сорокина
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Российская пловчиха Екатерина Сорокина стала 11-й в соревнованиях по плаванию на открытой воде на дистанции 10 км в рамках ЧМ-2025.

Золотая медаль досталась Моеше Джонсон (Австралия), которая на финише показала время 2.07,51 секунды. Второе место завоевала Джиневра Тадеуччи (Италия), а тройку сильнейших замкнула Лиза Поу (Монако).

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. Открытая вода 10 км
16 июля 2025, среда. 11:00 МСК
Не началось

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание на открытой воде. Женщины, 10 км:

1. Моеша Джонсон (Австралия) — 2.07,51 секунды;
2. Джиневра Тадеуччи (Италия) +4,4 секунды отставания;
3. Лиза Поу (Монако) +6,2;
4. Мария де Вальдес (Испания) +18,3;
5. Анхела Мартинес Гильен (Испания) +26,0;
...
11. Екатерина Сорокина (Россия) +1:48,5;

Маргарита Ершова (Россия) не смогла финишировать из-за перегрева.

Ранее Денис Адеев стал шестым в аналогичном заплыве у мужчин, а Владислав Утробин — 35-м.

Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
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