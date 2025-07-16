«Мы с ним немножко подрались». Пловец Адеев — о борьбе с венгром на ЧМ

Российский пловец Денис Адеев рассказал о контактной борьбе с олимпийским чемпионом 2024 года венгром Криштофом Рашовски во время заплыва на 10 км на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта.

«Я шёл в ногах у Велльброка, затем Рашовски начал плыть на волне, и мне стало тяжело. Я его пропустил вперёд, и он меня выбил со второй позиции, помешав удержаться в лидерский группе, как мне кажется. Мы с ним немножко подрались. Видимо, я ему тоже помешал, потому что он тоже в какой‑то момент упустил лидерскую группу», — приводит слова Адеева «Матч ТВ».

Золото на дистанции 10 км выиграл немец Флориан Велльброк (1.59,55 секунды). Россиянин Адеев занял шестое место (+40,3). Венгр Рашовски финишировал 13‑м. Ещё один российский пловец Владислав Утробин показал 35-й результат.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. На турнире российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.