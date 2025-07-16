Российская делегация отправилась на ЧМ-2025 по водным видам спорта

Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр — 2020 в Токио Климент Колесников разместил фото российской делегации, отправившейся на чемпионат мира — 2025 по водным видам спорта.

Колесников опубликовал фотографию из автобуса на своей странице в телеграм-канале, добавив эмодзи «автобус» и «самолёт».

Фото: Из личного архива Климента Колесникова

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. На турнире российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Первым спортсменом из России, взявшим старт на соревнованиях в Сингапуре, стал пловец Денис Адеев, занявший шестое место в заплыве на 10 км на открытой воде.