Ершова не смогла финишировать на ЧМ-2025 по плаванию на открытой воде из-за перегрева

Российская пловчиха Маргарита Ершова не смогла преодолеть дистанцию 10 км на чемпионате мира по плаванию на открытой воде — 2025 в Сингапуре. Спортсменка вынуждена была сняться с заплыва из-за перегрева. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Золотая медаль досталась Моеше Джонсон (Австралия), которая на финише показала время 2.07,51 секунды. Второе место заняла Джиневра Тадеуччи (Италия), а тройку сильнейших замкнула Лиза Поу (Монако). А другая россиянка Екатерина Сорокина стала 11-й.

Ранее Денис Адеев занял шестое место в аналогичном заплыве у мужчин, Владислав Утробин пересёк финишную черту на 35-й позиции.