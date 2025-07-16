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Ершова не смогла финишировать на ЧМ-2025 по плаванию на открытой воде из-за перегрева

Ершова не смогла финишировать на ЧМ-2025 по плаванию на открытой воде из-за перегрева
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Российская пловчиха Маргарита Ершова не смогла преодолеть дистанцию 10 км на чемпионате мира по плаванию на открытой воде — 2025 в Сингапуре. Спортсменка вынуждена была сняться с заплыва из-за перегрева. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Золотая медаль досталась Моеше Джонсон (Австралия), которая на финише показала время 2.07,51 секунды. Второе место заняла Джиневра Тадеуччи (Италия), а тройку сильнейших замкнула Лиза Поу (Монако). А другая россиянка Екатерина Сорокина стала 11-й.

Ранее Денис Адеев занял шестое место в аналогичном заплыве у мужчин, Владислав Утробин пересёк финишную черту на 35-й позиции.

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