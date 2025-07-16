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«Увезли её на коляске». Тренер — о состоянии пловчихи Ершовой

«Увезли её на коляске». Тренер — о состоянии пловчихи Ершовой
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Тренер по плаванию на открытой воде Кирилл Беляев рассказал о состоянии спортсменки Маргариты Ершовой, которая из‑за перегрева не смогла доплыть дистанцию 10 км на открытой воде на чемпионате мира в Сингапуре.

«Увезли её на коляске. В целом всё уже лучше с ней, сейчас с ней командный врач, медицинская служба. Уверен, всё будет хорошо, но, конечно, вода внесла свои коррективы, очень жарко, много людей сходит. Тяжёлые условия. Вода безумно тяжёлая. Главное — здоровье спортсменов», — приводит слова Беляева «Матч ТВ».

Ершова сошла с дистанции 10 км на открытой воде на ЧМ в Сингапуре из-за перегрева. Заплыв несколько раз переносили из-за качества воды.

Чемпионат мира проходит с 11 июля по 3 августа.

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