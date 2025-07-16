«Первые 1,5 круга было пекло». Сорокина — о заплыве на 10 км на ЧМ по водным видам спорта

Российская пловчиха Екатерина Сорокина поделилась впечатлениями от заплыва на 10 км на открытой воде в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре. Россиянка заняла 11-е место, уступив победительнице Моеше Джонсон из Австралии 1 минуту 48,5 секунды. Заплыв несколько раз переносили из-за качества воды.

— Здорово вернуться на международную арену, не передать словами.

— Что больше всего понравилось?

— Атмосфера. Даже в коллруме все весёлые, шутят, помогают друг другу. Всё это здорово. Эта гонка дала мне бесценный опыт. Открытая вода — это контактная борьба, надо всё это чувствовать, надо больше стартов.

Поворотные буи мы проходили все нормально. Конечно, были моменты, но я старалась больше выходить вперёд, чтобы проходить комфортнее. Волны почти не ощущались. Единственное, на большой прямой были моменты, но я плыла за девочками и почти не ощущала волн.

Первые полтора круга было пекло, температура тела не знаю сколько достигала, а потом резко упала, стабилизировалась, тело само себя охлаждало. В какой‑то момент мне стало даже холодно. Мне больше нравится холодная вода, и чем больше километраж, тем лучше.

— Почти 32‑часовое ожидание заплыва напрягало?

— Да всё в порядке. Вот когда нас разбудили полпервого ночи за четыре часа до подъёма, это было необычно, а потом всё хорошо. Главное — сохранять хладнокровие, — приводит слова Сорокиной «Матч ТВ».

Другая российская пловчиха Маргарита Ершова сошла с дистанции 10 км на открытой воде на ЧМ в Сингапуре из-за перегрева.

Чемпионат мира проходит с 11 июля по 3 августа.