Россиянин Павловский показал лучший результат в квалификации гита на 1 км на юниорском ЧЕ

Российский спортсмен Дмитрий Павловский выиграл квалификацию в гите на 1000 м на чемпионате Европы по велотреку среди юниоров, который проходит в Анадии (Португалия).

17-летний Павловский показал время 1 минута и 2,456 секунды при средней скорости в 57,640 километра. Второе место в квалификации занял Леонидас Рековски из Германии, отставший от россиянина на 0,158 секунды. Тройку лучших замкнул Джакомо Дентелли из Италии (+0,877).

Ранее на соревнованиях в Португалии российский велогонщик Матвей Яковлев стал бронзовым призёром в скретче, а Валерия Валгонен завоевала золото чемпионата Европы в гонке на выбывание.