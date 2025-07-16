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Россиянин Павловский показал лучший результат в квалификации гита на 1 км на юниорском ЧЕ

Россиянин Павловский показал лучший результат в квалификации гита на 1 км на юниорском ЧЕ
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Российский спортсмен Дмитрий Павловский выиграл квалификацию в гите на 1000 м на чемпионате Европы по велотреку среди юниоров, который проходит в Анадии (Португалия).

17-летний Павловский показал время 1 минута и 2,456 секунды при средней скорости в 57,640 километра. Второе место в квалификации занял Леонидас Рековски из Германии, отставший от россиянина на 0,158 секунды. Тройку лучших замкнул Джакомо Дентелли из Италии (+0,877).

Ранее на соревнованиях в Португалии российский велогонщик Матвей Яковлев стал бронзовым призёром в скретче, а Валерия Валгонен завоевала золото чемпионата Европы в гонке на выбывание.

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