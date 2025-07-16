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Итальянский пловец раскритиковал World Aquatics за организацию ЧМ-2025 в Сингапуре

Итальянский пловец раскритиковал World Aquatics за организацию ЧМ-2025 в Сингапуре
Грегоро Пальтриньери
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Олимпийский чемпион Рио-2016 и восьмикратный чемпион мира итальянский пловец Грегорио Пальтриньери подверг критике работу организаторов ЧМ-2025. Он отметил, что World Aquatics провела работу, аналогичную с той, которая была на ОИ-2024 в соревнованиях на открытой воде.

Мужской и женский заплывы несколько раз переносились в Сингапуре из-за плохого качества воды.

«10 км — это сложная гонка, потому что всегда наступает момент, когда ты начинаешь испытывать себя, сомневаться. Есть моменты, когда ты чувствуешь себя богом, а бывают — когда мучаешься. Никогда не легко «сломать лёд» на 10 км, особенно в таких условиях — одних из самых экстремальных, в которых мне когда-либо доводилось плыть.

Организация со стороны World Aquatics, возможно, была одной из самых слабых за последние 20 лет. Но весь фокус был на этой гонке, я хотел выступить хорошо, и рад, что мне это удалось. Есть куча вещей, которые, как мне кажется, были оставлены на самотёк. Как это было на Сене во время Олимпиады в Париже, так же и в этот раз. Но, простите, разве можно шутить со здоровьем спортсменов?

Плыть в экстремальных условиях действительно очень сложно, потребовался весь мой опыт. В том числе чтобы справиться с хаосом накануне. Мы все потрясены такой организацией. Вчера вечером легли спать, не зная, будем ли сегодня соревноваться.

Я больше люблю тепло, чем холод, но здесь было слишком жарко. Думаю, мы плыли в воде с температурой около 31°C, но был участок, где вода стояла и казалась около 35°C. Очень тяжёлая гонка, настолько, что пока я плыл, я скучал по холодной воде на чемпионате Европы в Стари-Граде месяц назад», — приводит слова Пальтриньери Tuttosport.

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