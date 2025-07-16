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Тадей Погачар упал за 4 км до финиша на 11-м этапе «Тур де Франс»

Тадей Погачар упал за 4 км до финиша на 11-м этапе «Тур де Франс»
Аудио-версия:
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Словенский велогонщик Тадей Погачар (UAE Team Emirates — XRG) упал во время 11-го этапа веломногодневки «Тур де Франс». За 3,8 км до финиша на этапе длиной 156,8 км действующий чемпион мира коснулся колёс с гонщиком команды Visma-Lease a Bike и Тобиасом Йоханнессеном (Uno-X Mobility) и упал на левую сторону дороги.

Фото: Скриншот из трансляции

Телевизионные кадры показали, как Погачар ударился о бордюр у обочины, но он быстро поднялся при помощи сервисной службы, которая помогла вернуть цепь на велосипед. Затем Тадей догнал следующую группу преследователей, отставая на семь секунд от группы, в составе которой были лидер в жёлтой майке Бен Хили (EF Education-EasyPost) и его главные соперники в общем зачёте Йонас Вингегор (Visma-Lease a Bike) и Ремко Эвенепул (Soudal-QuickStep).

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