Йонас Абрахамсен выиграл 11-й этап «Тур де Франс», Погачар — 35-й, Власов — 85-й

Норвежский гонщик Йонас Абрахамсен стал победителем 11-го этапа веломногодневки «Тур де Франс». Дистанцию 156,8 км он преодолел за 3:15.56. Вторым стал представитель Швейцарии Мауро Шмид. Тройку сильнейших замкнул Матье ван дер Пул из Нидерландов. Прошлогодний чемпион словенец Тадей Погачар финишировал на 85-м месте.

«Тур де Франс» — 2025. Генеральная классификация после 11-го этапа:

Бен Хили (EF Education-EasyPost) — 41.01,13 Тадей Погачар (UAE Team Emirates XRG) + 0,29 Ремко Эвенепул (Soudal — Quick Step) + 1,29 Йонас Вингегор (Visma — Lease a Bike) + 1,46

Российский велогонщик Red Bull — Bora Hansgrohe Александр Власов на 11-м этапе «Тур де Франс» — 2025 стал 35-м, в генеральной классификации он идёт на 45-м месте.