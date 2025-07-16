Владимир Путин назвал самый демократичный вид спорта

Президент России Владимир Путин назвал самбо самым демократичным видом спорта. Об этом глава государства заявил во время посещения Магнитогорского металлургического комбината.

«Это очень демократичный вид спорта [самбо]. Кроме того, что он очень интересный, зрелищный. Он привлекает болельщиков большое количество. Он ещё очень демократичный, потому что недорогой. Это же не хоккей — форму купить, коньки купить», — приводит слова Путина «РИА Новости Спорт».

В 2021 году самбо получило признание Международного олимпийского комитета и олимпийский статус, а в 2024 году министр спорта РФ Михаил Дегтярёв подписал приказ о признании самбо олимпийским видом спорта в России.