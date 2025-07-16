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Владимир Путин назвал самый демократичный вид спорта

Владимир Путин назвал самый демократичный вид спорта
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Президент России Владимир Путин назвал самбо самым демократичным видом спорта. Об этом глава государства заявил во время посещения Магнитогорского металлургического комбината.

«Это очень демократичный вид спорта [самбо]. Кроме того, что он очень интересный, зрелищный. Он привлекает болельщиков большое количество. Он ещё очень демократичный, потому что недорогой. Это же не хоккей — форму купить, коньки купить», — приводит слова Путина «РИА Новости Спорт».

В 2021 году самбо получило признание Международного олимпийского комитета и олимпийский статус, а в 2024 году министр спорта РФ Михаил Дегтярёв подписал приказ о признании самбо олимпийским видом спорта в России.

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