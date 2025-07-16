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«Сказал себе, что должен выиграть». Абрахамсен — о победе на 11-м этапе «Тур де Франс»

«Сказал себе, что должен выиграть». Абрахамсен — о победе на 11-м этапе «Тур де Франс»
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Норвежский гонщик Йонас Абрахамсен рассказал, что перед «Тур де Франс» сломал ключицу. Сегодня, 16 июля, Йонас стал победителем 11-го этапа веломногодневки.

«Четыре недели назад на Туре Бельгии я сломал ключицу. Плакал, потому что думал, что не смогу выступить на «Тур де Франс», но на следующий день уже был на тренажёре. Каждый день делал всё возможное, чтобы вернуться. Выиграть этап — это потрясающе. С самого начала было очень тяжело, а в конце я сказал себе, что должен победить на этапе. Основная цель команды была выиграть этап, и мы знали, что нужно быть немного умнее. После 14 дней в майке в горошек в прошлом году я был слишком усталым, чтобы выиграть этап. Мечтой было победить на этапе «Тур де Франс». Очень приятно быть частью этой команды и видеть, как команда растёт с каждым годом. Они верили, что я смогу поехать на «Тур» после той травмы, и это действительно очень здорово», — приводит слова Абрахамсена TNT Sports.

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