ЧМ по водным видам спорта — 2025: результаты на 16 июля

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. В рамках соревновательного дня продолжился групповой этап мужского турнира по водному поло, а также прошёл старт соревнований по плаванию на открытой воде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами шестого соревновательного дня турнира.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Водное поло, мужчины. Групповой этап, 3-й тур:

водное поло. Мужчины. Группа В. Австралия — Япония — 11:12;

водное поло. Мужчины. Группа D. Китай — Черногория — 8:13;

водное поло. Мужчины. Группа А. Италия — ЮАР — 28:4;

водное поло. Мужчины. Группа А. Сербия — Румыния — 19:9;

водное поло. Мужчины. Группа D. Греция — Хорватия — 9:10;

водное поло. Мужчины. Группа С. Сингапур — США — 6:25;

водное поло. Мужчины. Группа В. Испания — Венгрия — 10:9.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Плавание:

Плавание. Открытая вода. 10 км, мужчины

Флориан Велльброк (Германия) — 1:59.55,50; Грегорио Пальтриньери (Италия) — отставание 3,70; Кайл Ли (Австралия) +14,80.

Плавание. Открытая вода. 10 км, женщины