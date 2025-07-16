ЧМ по водным видам спорта — 2025: результаты на 16 июля

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. В рамках соревновательного дня продолжился групповой этап мужского турнира по водному поло, а также прошёл старт соревнований по плаванию на открытой воде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами шестого соревновательного дня турнира.
ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Водное поло, мужчины. Групповой этап, 3-й тур:
водное поло. Мужчины. Группа В. Австралия — Япония — 11:12;
водное поло. Мужчины. Группа D. Китай — Черногория — 8:13;
водное поло. Мужчины. Группа А. Италия — ЮАР — 28:4;
водное поло. Мужчины. Группа А. Сербия — Румыния — 19:9;
водное поло. Мужчины. Группа D. Греция — Хорватия — 9:10;
водное поло. Мужчины. Группа С. Сингапур — США — 6:25;
водное поло. Мужчины. Группа В. Испания — Венгрия — 10:9.
ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Плавание:
Плавание. Открытая вода. 10 км, мужчины
- Флориан Велльброк (Германия) — 1:59.55,50;
- Грегорио Пальтриньери (Италия) — отставание 3,70;
- Кайл Ли (Австралия) +14,80.
Плавание. Открытая вода. 10 км, женщины
- Моеша Джонсон (Австралия) — 2:07.51,30;
- Жиневра Таддеучи (Италия) — отставание 4,40;
- Лиза По (Монако) +6,20.