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«Поначалу чувствовал себя не очень хорошо». Ван дер Пул — об 11-м этапе «Тур де Франс»

«Поначалу чувствовал себя не очень хорошо». Ван дер Пул — об 11-м этапе «Тур де Франс»
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Нидерландский велогонщик Матье ван дер Пул высказался о третьем месте на 11-м этапе веломногодневки «Тур де Франс». Победителем этапа стал норвежец Йонас Абрахамсен.

«В какой-то момент я подумал, что атака нужна, чтобы выиграть гонку, но затем довольно быстро увидел, что передо мной всё ещё есть несколько гонщиков, поэтому просто постарался ехать как можно быстрее к финишу. В конечном итоге доволен своей гонкой. На самом деле, поначалу чувствовал себя не очень хорошо, поэтому сказал своей команде, что они тоже могут начать прыгать в отрыв, потому что я не хотел, чтобы они контролировали гонку. Однако через некоторое время понял, что это будет гонка до тех пор, пока одна группа не станет бороться за победу, и поэтому решил присоединиться, так как к концу гонки я начал чувствовать себя немного лучше», — приводит слова ван дер Пула TNT Sports.

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