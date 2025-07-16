ЧМ по водным видам спорта — 2025: расписание на 17 июля

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. В рамках соревновательного дня состоятся матчи плей-офф по водному поло среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием седьмого соревновательного дня турнира.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Водное поло. Плей-офф. Женщины:

4:00. Сингапур — Аргентина;

5:35. Хорватия — ЮАР;

11:00. Италия — Китай;

12:35. Новая Зеландия — Нидерланды;

14:10. Греция — Франция;

15:45. Япония — Великобритания.

Российские спортсмены будут выступать на турнире в нейтральном статусе, а также смогут принять участие и в плавательных эстафетах, и в групповых соревнованиях по синхронному плаванию.