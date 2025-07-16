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ЧМ по водным видам спорта — 2025: расписание на 17 июля

ЧМ по водным видам спорта — 2025: расписание на 17 июля
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В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. В рамках соревновательного дня состоятся матчи плей-офф по водному поло среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием седьмого соревновательного дня турнира.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Водное поло. Плей-офф. Женщины:

  • 4:00. Сингапур — Аргентина;
  • 5:35. Хорватия — ЮАР;
  • 11:00. Италия — Китай;
  • 12:35. Новая Зеландия — Нидерланды;
  • 14:10. Греция — Франция;
  • 15:45. Япония — Великобритания.

Российские спортсмены будут выступать на турнире в нейтральном статусе, а также смогут принять участие и в плавательных эстафетах, и в групповых соревнованиях по синхронному плаванию.

Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
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