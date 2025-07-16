«Очень страшно». Йоханнессен ответил на угрозы после падения Погачара на «Тур де Франс»

Норвежский велогонщик Тобиас Йоханнессен прокомментировал реакцию общественности на падение словенца Тадея Погачара во время 11-го этапа веломногодневки «Тур де Франс».

За 3,8 км до финиша на этапе длиной 156,8 км Погачар коснулся колёс с Йоханнессеном и упал на левую сторону дороги. За это норвежец получил много негативных сообщений в соцсетях.

«Очень переживаю из-за того, что случилось с Тадеем. Я пытался проследить за его движением и вижу, что был слишком близко. Думал, что все сместятся вправо, однако ошибся и хочу ещё раз извиниться. Надеюсь, после такого падения он будет в лучшей форме.

Конечно, я хотел бы сделать это снова и по-другому, но не могу. Чувствую себя ужасно, однако никому не пожелаю столько угроз, сколько получаю на почту. Мне ужасно жаль, но я также боюсь ненависти со стороны всех этих людей. Это очень страшно», — написал Йоханнессен на личной странице в соцсетях.