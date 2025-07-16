Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Очень страшно». Йоханнессен ответил на угрозы после падения Погачара на «Тур де Франс»

«Очень страшно». Йоханнессен ответил на угрозы после падения Погачара на «Тур де Франс»
Аудио-версия:
Комментарии

Норвежский велогонщик Тобиас Йоханнессен прокомментировал реакцию общественности на падение словенца Тадея Погачара во время 11-го этапа веломногодневки «Тур де Франс».

За 3,8 км до финиша на этапе длиной 156,8 км Погачар коснулся колёс с Йоханнессеном и упал на левую сторону дороги. За это норвежец получил много негативных сообщений в соцсетях.

«Очень переживаю из-за того, что случилось с Тадеем. Я пытался проследить за его движением и вижу, что был слишком близко. Думал, что все сместятся вправо, однако ошибся и хочу ещё раз извиниться. Надеюсь, после такого падения он будет в лучшей форме.

Конечно, я хотел бы сделать это снова и по-другому, но не могу. Чувствую себя ужасно, однако никому не пожелаю столько угроз, сколько получаю на почту. Мне ужасно жаль, но я также боюсь ненависти со стороны всех этих людей. Это очень страшно», — написал Йоханнессен на личной странице в соцсетях.

Материалы по теме
Фото
Тадей Погачар упал за 4 км до финиша на 11-м этапе «Тур де Франс»
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android