«Амбициозная задача, но я полон оптимизма». Хили — о жёлтой майке «Тур де Франс»

Ирландский велогонщик Бен Хили высказался о том, что он всё ещё является обладателем жёлтой майки веломногодневки «Тур де Франс».

«Это были хаотичные и быстрые первые пару часов. Сегодня я потерял несколько лет жизни, потому что этап получился невероятно стрессовым. Я старался сохранить силы, и из-за этого меня рано отбросило от пелотона, что заставило моих товарищей по команде догонять — это была настоящая командная работа! В какой-то момент Тадей [Погачар] пропустил разделение, и у меня появилась возможность атаковать вместе с Йонасом [Вингегором]. Я решился на это, потому что хотел добавить темп. Финал тоже вышел очень тяжёлым, так что день получился довольно сложным.

Держать жёлтую майку с такими соперниками, как Тадей и Йонас, — довольно амбициозная задача, но я полон оптимизма и постараюсь завтра. Наслаждаюсь этой жёлтой майкой… Дома она вызывает настоящий фурор, и невероятно ощущать её на гонке», — приводит слова Хили официальный сайт «Тур де Франс».