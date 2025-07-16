Погачар — о падении: испугался, когда увидел бордюр, боялся удариться головой

Словенский велогонщик Тадей Погачар (UAE Team Emirates — XRG) высказался о падении на 11-м этапе «Тур де Франс». За 3,8 км до финиша на этапе длиной 156,8 км он коснулся колёс с гонщиком команды Visma-Lease a Bike и Тобиасом Йоханнессеном (Uno-X Mobility) и упал на левую сторону дороги.

«Чувствую себя довольно хорошо, немного пострадал, но бывали и худшие дни. Хочу поблагодарить пелотон за то, что меня подождали, гонка уже была закончена, но они могли бы прибавить скорость. Они бы не оторвались сильно, однако я уважаю их поступок. Думаю, он [Йоханнессен] меня не заметил и задел моё переднее колесо. К счастью, у меня лишь поверхностные раны на коже. Испугался, когда увидел бордюр, боялся удариться головой. Но моя кожа крепкая, и я остановился до удара о бордюр. Посмотрим, как восстановлюсь завтра. Обычно после аварии нельзя быть в лучшей форме, однако надеюсь проявить максимум. Отдам все силы. Мы с командой готовы к предстоящему», — приводит слова Погачара Eurosport.es.