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Россиянин Дмитрий Павловский завоевал серебро на юниорском ЧЕ по велотреку

Россиянин Дмитрий Павловский завоевал серебро на юниорском ЧЕ по велотреку
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17-летний российский спортсмен Дмитрий Павловский занял второе место в гите на 1000 м на юниорском чемпионате Европы по велоспорту на треке, который проходит в Анадии (Португалия). Он показал результат 12,498.

Победу одержал немец Леонидас Рековски (1.02,118), третьим стал его соотечественник Юлиус Портун (1.03,099).

В квалификации россиянин показал лучшее время — 1.2,456.

Ранее на соревнованиях в Португалии российский велогонщик Матвей Яковлев стал бронзовым призёром в скретче, а Валерия Валгонен завоевала золото чемпионата Европы в гонке на выбывание.

Чемпионат Европы по велоспорту на треке среди молодёжи и юниоров завершится 20 июля. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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