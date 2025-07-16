Российские спортсмены приняли участие в церемонии открытия Универсиады-2025 в Германии

Российские спортсмены стали участниками парада спортсменов в рамках церемонии открытия летней Универсиады-2025 в Германии. Мероприятие прошло в среду, 16 июля.

Россияне участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Они будут выступать под флагом Международной федерации университетского спорта (FISU).

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

32-я летняя Универсиада пройдёт с 16 по 27 июля 2025 года в Рейн-Руре (Германия). Российские спортсмены не участвовали в Универсиадах с 2019 года.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв рассказал, что немецкая сторона пыталась препятствовать выдаче виз спортсменам в преддверии Универсиады.