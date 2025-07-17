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Россиянин Матвей Яковлев завоевал серебро на юниорском ЧЕ по велотреку

Россиянин Матвей Яковлев завоевал серебро на юниорском ЧЕ по велотреку
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Российский спортсмен Матвей Яковлев занял второе место в гонке с выбыванием на юниорском чемпионате Европы по велоспорту на треке, который проходит в Анадии (Португалия). Победу одержал австриец Хаймо Фуггер, третьим стал белорус Илья Слесаренко.

Среди женщин в аналогичной гонке россиянка Аглая Кокарева завоевала бронзу.

Для 17‑летнего Яковлева это вторая медаль на турнире. Во вторник россиянин завоевал бронзу в скрэтче.

Ранее Дмитрий Павловский занял второе место в гите на 1000 м на юниорском чемпионате Европы.

Чемпионат Европы по велоспорту на треке среди молодёжи и юниоров завершится 20 июля. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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