Россиянин Матвей Яковлев завоевал серебро на юниорском ЧЕ по велотреку

Российский спортсмен Матвей Яковлев занял второе место в гонке с выбыванием на юниорском чемпионате Европы по велоспорту на треке, который проходит в Анадии (Португалия). Победу одержал австриец Хаймо Фуггер, третьим стал белорус Илья Слесаренко.

Среди женщин в аналогичной гонке россиянка Аглая Кокарева завоевала бронзу.

Для 17‑летнего Яковлева это вторая медаль на турнире. Во вторник россиянин завоевал бронзу в скрэтче.

Ранее Дмитрий Павловский занял второе место в гите на 1000 м на юниорском чемпионате Европы.

Чемпионат Европы по велоспорту на треке среди молодёжи и юниоров завершится 20 июля. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.