18-летний российский регбист перешёл во французский клуб «Ла-Рошель»

Пресс-служба красноярского клуба «Енисей-СТМ» сообщила о переходе 18-летнего игрока молодежной команды Кирилла Фраиндта во французский «Ла-Рошель», который играет в сильнейшей лиге Франции — Топ 14. Контракт рассчитан на два года.

В текущем сезоне Кирилл успел отыграть три матча за «Енисей-СТМ-М», проведя 324 минуты на поле. Кирилл выступает на позициях во второй и третьей линии нападения.

«Настрой самый заряженный и цели самые высокие. Готов к продуктивной, хорошей работе. Мне есть что доказывать, и в первую очередь — себе самому», — поделился Кирилл в интервью пресс-службе красноярского клуба.

За годы игры в Красноярске Фраиндт стал бронзовым призёром Первенства России U20 и серебряным призёром Чемпионата России среди молодёжных команд в 2024 году, а также серебряным призёром юношеского чемпионата России в 2023-м. В первой половине 2024 года Фраиндт провёл шесть месяцев в академии SAS Rugby в Стелленбоше (Южная Африка) и принимал участие в тестовых матчах. Во встрече со сборной Испании U-20 Кирилл вышел в стартовом составе и отметился попыткой.