Участник молодёжного Джиро скончался после падения во время гонки. Он ударился головой

19-летний итальянский велогонщик Самуэле Привитера умер после падения на этапе «Джиро Делла Валле д'Аоста» среди спортсменов до 23 лет. Он ударился головой после падения, потеряв защитный шлем.

«Гонщик попал в аварию сегодня во время первого этапа «Джиро делла Валле д’Аоста» в муниципалитете Понтей. После гонки ему была оказана оперативная медицинская помощь, и его доставили в больницу Парини в Аосте, где он, к сожалению, скончался. Обстоятельства аварии до сих пор неясны, их выясняют органы общественной безопасности.

В свете произошедших событий оргкомитет принял решение отменить второй этап, запланированный на четверг, 17 июля, в Пасси. Гонка возобновится с третьего этапа, запланированного на пятницу, 18 июля, от Пре-Сен-Дидье до Коль-дю-Гран-Сан-Бернардо. Перед началом этапа будет объявлена минута молчания, а начальный участок этапа будет нейтрализован в память о Самуэле. Все официальные церемонии отменены до окончания мероприятия.

Организационный комитет предоставляет командам право самостоятельно решать, продолжать ли гонку, начиная с третьего этапа», — написано в сообщении пресс-службы велогонки.

Привитера в этом году был участником молодёжного «Джиро д’Италия 2025», в котором занял 63-е место.