Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Участник молодёжного Джиро скончался после падения во время гонки. Он ударился головой

Участник молодёжного Джиро скончался после падения во время гонки. Он ударился головой
Аудио-версия:
Комментарии

19-летний итальянский велогонщик Самуэле Привитера умер после падения на этапе «Джиро Делла Валле д'Аоста» среди спортсменов до 23 лет. Он ударился головой после падения, потеряв защитный шлем.

«Гонщик попал в аварию сегодня во время первого этапа «Джиро делла Валле д’Аоста» в муниципалитете Понтей. После гонки ему была оказана оперативная медицинская помощь, и его доставили в больницу Парини в Аосте, где он, к сожалению, скончался. Обстоятельства аварии до сих пор неясны, их выясняют органы общественной безопасности.

В свете произошедших событий оргкомитет принял решение отменить второй этап, запланированный на четверг, 17 июля, в Пасси. Гонка возобновится с третьего этапа, запланированного на пятницу, 18 июля, от Пре-Сен-Дидье до Коль-дю-Гран-Сан-Бернардо. Перед началом этапа будет объявлена минута молчания, а начальный участок этапа будет нейтрализован в память о Самуэле. Все официальные церемонии отменены до окончания мероприятия.

Организационный комитет предоставляет командам право самостоятельно решать, продолжать ли гонку, начиная с третьего этапа», — написано в сообщении пресс-службы велогонки.

Привитера в этом году был участником молодёжного «Джиро д’Италия 2025», в котором занял 63-е место.

Материалы по теме
Легенда велоспорта Эдди Меркс был госпитализирован в одну из бельгийских клиник — L'Équipe
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android