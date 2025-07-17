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Дегтярёв: Россия готова провести третью Олимпиаду, в будущем обязательно подаст заявку

Дегтярёв: Россия готова провести третью Олимпиаду, в будущем обязательно подаст заявку
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Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв заявил, что Россия готова в будущем в третий раз провести Олимпиаду и обязательно будет подавать заявки на проведение как летних, так и на зимних Игр.

В 1980 году летние Олимпийские игры принимала Москва, в 2014-м зимняя Олимпиада прошла в Сочи.

«Конечно, будем заявляться в будущем и сможем провести на самом высоком уровне, мы это уже доказали дважды. Рано или поздно все отношения восстановим, раскатаем все маршруты на Олимпийские игры и, я уверен, заявимся и на зимние, и на летние. Наша страна — самая гостеприимная, а инфраструктура позволяет. Чемпионат мира по футболу в России воспоминают до сих пор. Какая дружелюбная Россия, как гуляли и болели в Москве, Екатеринбурге, Казани, Волгограде, Калининграде и других городах.

Я только что прилетел из Лозанны, в том числе был в музее Международного олимпийского комитета, память о московских и сочинских Играх там живёт — открытки, значки, куча экспонатов, маскоты. Это события исторического масштаба, а память о них — в сердцах миллионов.

Чему нас учат Олимпийские игры? Никаких бойкотов быть не должно. Олимпийское движение должно объединять. В 1980 году нам объявляли бойкот, а позже и мы объявляли — всё это было неправильно, как, впрочем, и сегодня — дискриминация по национальному признаку по отношению к нашим спортсменам. От этого нужно уходить», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

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