«Мы приедем чисто отгоняться». Каноист Петров — о нехватке времени на ЧМ

Трёхкратный чемпион мира в гребле на каноэ Захар Петров рассказал, что свободного времени на чемпионате мира в Италии не будет.

«В Италии, где в этом году пройдёт чемпионат мира, я никогда ранее не был, поеду в эту страну в первый раз. Мне хотелось бы многое там посмотреть, но мы приедем туда чисто отгоняться, у нас не будет времени где-то погулять. Мы туда приедем, отгоняемся и потом сразу обратно в Россию. Там я буду выступать на двух-трёх дистанциях, ясность наступит после окончания отбора», — приводит слова спортсмена ТАСС.

Петров также добавил, что теперь прошлые заслуги и свой уровень в целом надо подтверждать. Для этого необходимо «быть готовым как физически, так и морально».

В среду, 16 июля, спортсмен выиграл на чемпионате России квалификационный заезд на мировое первенство в Милане на 1000-метровке в каноэ-одиночке.

На прошлогоднем чемпионате мира в Узбекистане, проходившем вскоре после Олимпиады, 23-летний каноист завоевал сразу три золота. На ОИ в Париже Петров дважды был четвёртым (в одиночке и в двойке).

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ состоится в Милане (Италии) с 20 по 24 августа.