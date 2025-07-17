Аршавин, Кондратюк и ещё 51 атлет выдвинуты кандидатами в члены Комиссии спортсменов ОКР

Завершено выдвижение кандидатов в члены Комиссии спортсменов ОКР, выборы нового состава которой пройдут в ближайшее время. Всего подано 53 заявки от 36 общероссийских спортивных федераций по олимпийским видам спорта.

В списках — представители 39 видов спорта, в том числе 37 человек от летних дисциплин и 16 — от зимних.

Кандидаты в Комиссию спортсменов ОКР:

Андрей Аршавин (футбол)

Александра Бабинцева (дзюдо)

Тамерлан Башаев (дзюдо)

Владлена Бобровникова (гандбол)

Софья Великая (фехтование)

Мария Груздова (тяжелая атлетика)

Гульназ Губайдуллина (современное пятиборье)

Артур Далалоян (спортивная гимнастика)

Дмитрий Двойнишников (скейтбординг)

Ольга Денщикова (скелетон)

Семен Елистратов (шорт-трек)

Александр Еремин (кёрлинг)

Татьяна Иванова (санный спорт)

Богдан Киселевич (хоккей)

Полина Кнороз (легкая атлетика)

Валерия Коблова (борьба)

Марк Кондратюк (фигурное катание)

Денис Кривошлыков (гандбол)

Лилия Линда (спортивная гимнастика)

Александр Лифанов (современное пятиборье)

Анастасия Логунова (баскетбол)

Александр Мальцев (синхронное плавание)

Всеволод Мартынов (сноуборд)

Елена Медведь (футбол)

Никита Монахов (бейсбол)

Сергей Моня (баскетбол)

Дарья Непряева (лыжные гонки)

Елена Осипова (стрельба из лука)

Павел Панков (волейбол)

Надежда Петрова (теннис)

Евгений Плахутин (каратэ)

Валерий Пронкин (легкая атлетика)

Анна Пругова (хоккей)

Роман Репилов (санный спорт)

Сергей Ридзик (фристайл)

Лев Рудацкий (скалолазание)

Богдана Садовая (хоккей на траве)

Тимур Сафин (фехтование)

Александра Саютина (конькобежный спорт)

Мария Симаходская (конный спорт)

Александрь Слюсарь (гребной спорт)

Евгения Старцева (волейбол)

Глеб Степаков (бадминтон)

Екатерина Ткаченко (горнолыжный спорт)

Динара Фахритдинова (скалолазание)

Андрей Федоров (ски-альпинизм)

Анастасия Фесикова (плавание)

Маргарита Фомина (керлинг)

Гульназ Хатунцева (велоспорт)

Сергей Чернышев (брейк-данс)

Майя Шалвадзе (софтбол)

Кира Ювченко (гребной спорт)

Екатерина Юрлова-Перхт (биатлон).

Из прежнего состава переизбираться решили только трое — призёр Олимпийских игр и чемпионка мира в плавании Анастасия Фесикова, первая в российской истории победительница этапа Кубка мира по скелетону Ольга Денщикова, а также двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, в прошлом возглавлявшая Комиссию.

В августе в течение трёх недель в качестве выборщиков выступят около 400 спортсменов — действующих чемпионов России по всем олимпийским дисциплинам. Каждый из них может отметить не более 10 человек из списка в бюллетене. После окончания голосования 10 кандидатов, которые наберут наибольшее количество голосов, будут избраны в Комиссию спортсменов ОКР на ближайшие четыре года. Кроме того, до пяти атлетов будут добавлены в состав Комиссии по решению Президента ОКР.