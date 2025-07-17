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Каноист Захар Петров сообщил, что больше не будет выступать в одном экипаже с Коровашковым

Каноист Захар Петров сообщил, что больше не будет выступать в одном экипаже с Коровашковым
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Трёхкратный чемпион мира в гребле на каноэ Захар Петров рассказал, что больше не планирует выступать в одном экипаже с Алексеем Коровашковым, вместе с которым стал четвёртым на Олимпиаде-2024 в Париже.

«В двойке я буду «сидеть» с Иваном Штылем, очень титулованным спортсменом. Посмотрим, как в четверг у нас пойдёт гонка, главными нашими конкурентами будут Алексей Коровашков с Александром Боцем, борьба будет зрелищной. С Коровашковым мы точно не планируем вместе в одной лодке выступать, так как гребём с одной стороны. Это очень рискованно, потому что на соревнованиях может задуть ветер с правой стороны, и сразу ход лодки будет хуже», — приводит слова Петрова ТАСС.

Тренеры накануне Олимпиады-2024 были вынуждены составить экипаж Петров/Коровашков от безысходности, так как Штыля не допустил до участия в Играх Международный олимпийский комитет, а прежнего напарника Петрова, Михаила Павлова, ранее лишила нейтрального статуса Международная федерация каноэ.

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