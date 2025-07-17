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Дегтярёв: поможет ли проведение альтернативных турниров? Нет, мы это проходили

Дегтярёв: поможет ли проведение альтернативных турниров? Нет, мы это проходили
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Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв высказался об альтернативных соревнованиях для российских спортсменов в период санкций, заявив, что это не поможет.

«Поможет ли нашим спортсменам проведение каких-то альтернативных турниров? Нет, не поможет, потому что мы это проходили — Игры дружбы, 84-й год, Игры доброй воли. Все они прошли без должного уровня конкуренции и только на годы отбросили, можно так сказать, международное спортивное сотрудничество, поэтому альтернатива — это не наш путь. Наш путь — это возвращение полноценное в олимпийскую семью», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Российские спортсмены по решению Международного олимпийского комитета (МОК) отстранены от участия в командных видах спорта, до остальных допускаются в нейтральном статусе по решению международных федераций.

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