«Буду делать то, что мне нужно». Ильиных — о возможных провокациях на ЧМ

Победительница и призёр чемпионатов мира и Европы по прыжкам в воду Кристина Ильиных прокомментировала возможную ситуацию намеренной провокации на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, отметив, что не переживает насчёт этого.

«Если честно, я даже во время тренировок больше сосредоточена на себе. Так будет и в Сингапуре. Даже если что-то будет происходить, то меня это касаться не будет — буду делать то, что мне нужно, а происходящее вокруг не моё дело», — приводит слова прыгуньи в воду ТАСС.

Ильиных выступит в соревнованиях на метровом и трёхметровом трамплинах. Чемпионат мира по водным видам спорта станет для неё первым крупным стартом за шесть лет.

На турнире в Сингапуре россияне участвуют в нейтральном статусе. Соревнования прыгунов в воду пройдут с 26 июля по 3 августа.