Шубенков выступит на открытом чемпионате Беларуси

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков будет участвовать на открытом чемпионате в Бресте (Беларуси), который пройдёт с 24 по 25 июля.

«Я половину лета, считай, пропустил из-за травмы, теперь приходится бегать, где есть возможность. Хотел выступить в Бресте на Кубке сильнейших спортсменов, но для того чтобы претендовать на попадание в состав команды, мне надо было бежать в Чебоксарах в районе 13,80. Если бы получилось, то можно было бы вопрос ставить такой. 14,09 секунды, конечно, это результат ни о чём, но какой-то прогресс есть, если сравнивать с моим первым стартом сезона в Чебоксарах (14,11). Сейчас я сражаюсь как могу с собственным организмом, но пока больше случаются поражения. Однако на следующих стартах я пойду в наступление. Говорю про московский Мемориал Куца и открытый чемпионат Беларуси, это будут мои основные турниры перед чемпионатом России», — приводит слова легкоатлета ТАСС.

Ранее барьерист из-за травмы пропустил половину летнего сезона и ряд стартов, одним из которых был Кубок сильнейших спортсменов по лёгкой атлетике, проходивший там же, в Бресте, с 12 по 13 июля. 17 июля Шубенков выступил на чемпионате Московской области в Жуковском, выиграв на своей коронной дистанции с результатом 14,09 секунды. Чемпионат России состоится в Казани с 6 по 10 августа.

Сергей Шубенков также является двукратным чемпионом Европы в беге на 110 м с барьерами, призёром летних мировых первенств (обладателем двух серебряных и одной бронзовой наград) и трёхкратным победителем финалов Бриллиантовой лиги.