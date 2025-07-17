Российский борец Магомед Аличуев дисквалифицирован на два года из-за допинга

Серебряный призёр молодёжного чемпионата Европы — 2025 по греко-римской борьбе Магомед Аличуев дисквалифицирован на два года из-за положительной допинг-пробы. Об этом сообщает телеграм-канал SportBaza.

По данным источника, Аличуев сдавал тест на допинг 21 марта 2025 года, через несколько дней после возвращения с молодёжного первенства. Турнир проходил в Албании, и там борец завоевал серебряную медаль в весовой категории до 130 кг. В финале Аличуев уступил украинцу Михаилу Вишнивецкому. Для российского борца медаль подобного уровня стала первой в карьере.

Согласно тестам, в организме 23-летнего спортсмена обнаружено запрещённое вещество кломифен. Решение по отстранению Аличуева было вынесено 9 июня. Отсчёт дисквалификации борца ведётся с 21 марта 2025 года и продлится до 20 марта 2027 года.