Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российский борец Магомед Аличуев дисквалифицирован на два года из-за допинга

Российский борец Магомед Аличуев дисквалифицирован на два года из-за допинга
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр молодёжного чемпионата Европы — 2025 по греко-римской борьбе Магомед Аличуев дисквалифицирован на два года из-за положительной допинг-пробы. Об этом сообщает телеграм-канал SportBaza.

По данным источника, Аличуев сдавал тест на допинг 21 марта 2025 года, через несколько дней после возвращения с молодёжного первенства. Турнир проходил в Албании, и там борец завоевал серебряную медаль в весовой категории до 130 кг. В финале Аличуев уступил украинцу Михаилу Вишнивецкому. Для российского борца медаль подобного уровня стала первой в карьере.

Согласно тестам, в организме 23-летнего спортсмена обнаружено запрещённое вещество кломифен. Решение по отстранению Аличуева было вынесено 9 июня. Отсчёт дисквалификации борца ведётся с 21 марта 2025 года и продлится до 20 марта 2027 года.

Материалы по теме
Бегун Никитин стал самым тестируемым на допинг спортсменом с начала года
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android