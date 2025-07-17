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447 иностранных фехтовальщиков подписали письмо против участия россиян на ЧМ-2025

447 иностранных фехтовальщиков подписали письмо против участия россиян на ЧМ-2025
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Украинская фехтовальщица Ольга Харлан, которая является двукратной олимпийской чемпионкой (2008, 2024), рассказала на своей странице в соцсети об открытом письме против российских спортсменов.

«Последние несколько дней мы собирали подписи действующих и бывших фехтовальщиков Кубка мира, которые выступают против обоих решений Международной федерации фехтования (FIE).

1. Отменить проверку нейтралитета российских спортсменов перед предоставлением им нейтрального статуса AIN (Athlete Individuel Neutre, индивидуальные нейтральные атлеты);

2. Разрешить спортсменам AIN выступать вместе в составе команды.

Оба этих решения прямо противоречат действующим рекомендациям МОК, если учесть, что отношения с нашей международной организацией и без того не очень благоприятные. Дальнейшее игнорирование их рекомендаций может в конечном итоге привести к нашему отстранению от Олимпийских игр, что будет иметь катастрофические последствия для нашего вида спорта.

Это письмо подписали 447 действующих и бывших фехтовальщиков высокого уровня из 56 стран. 140 саблистов, 80 рапиристов, 227 шпажистов. 339 действующих фехтовальщиков, 108 завершивших карьеру. 208 из них сочли нужным публично заявить о своих именах», — написала Харлан на своей странице в социальных сетях.

Наибольшее количество спортсменов среди тех, кто публично подписал данное письмо, представляют Украину (39), Германию (10), США (9), Польшу (9), Францию (9), Чехию (8), Великобританию (6), Швецию (6), Финляндию (6), Эстонию (6) и Бельгию (5).

Чемпионат мира по фехтованию 2025 года пройдёт в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены допущены до соревнований в нейтральном статусе.

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